Camion fa manovra e urta una tubazione: fuga di gas in strada, arrivano i vigili del fuoco

Santa Croce sull’Arno (Pisa), 21 gennaio 2025 – Fuga di gas a Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa. Nella serata di ieri, 20 gennaio intorno alle 19, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Basilicata dove, secondo quanto appreso, un camion ha urtato accidentalmente una tubazione di gas metano di media pressione facendo manovra.

I vigili del fuoco hanno intrapreso immediatamente le operazioni di messa in sicurezza dell’area così come l'interruzione della fornitura elettrica e l’impianto di una conceria nelle vicinanze. Sul posto tecnici di Toscana Energia.