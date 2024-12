Fratres Perignano ko contro le zebre viareggine. Pareggio con Mogavero, ma decide Belluomini

VIAREGGIO CALCIO

2

FRATRES PERIGNANO

1

VIAREGGIO CALCIO: Carpita, Bellini (27’st Frroku), Nannetti (44’st Sorbo), Bianchi, Ricci, Bertacca, Belluomini, Remedi, Morelli (27’st Goh), Bibaj (45’st Minichino), Ortolini. All.Amoroso

FRATRES PERIGNANO: Serafini, Ricci, Mogavero (44’st Mariani), Zocco (29’st Cutroneo), Genovali, Lucaccini, Badalassi (7’st Regoli), Misseri (7’st Meucci), Taraj, Viola, Rossi. All.Falivena

Arbitro: Caldararo di Lecce

Marcatori: al 25’pt Morelli, 9’st Mogavero, 26’st Belluomini

VIAREGGIO – Una trasferta amara per la compagine perignanese che chiude il girone di andata con una sconfitta. Nella prima parte della partita il Viareggio non solo ha esercitato una buona supremazia territoriale ma ha anche messo diverse volte in difficoltà i rossoblù di Falivena. Infatti questa supremazia di gioco al 25’ ha dato i suoi frutti consentendo al Viareggio di portarsi in vantaggio. L’azione che porta al gol parte da Bibaj che lavora bene la palla sulla trequarti di campo, poi si accentra e serve un assist per Morelli che senza pensarci troppo spedisce la sfera alle spalle dell’incolpevole Serafini. I Fratres Perignano non riescono ad impostare una valida reazione per cui si va al riposo con la squadra locale in vantaggio. Nella ripresa la situazione cambia, il Perignano mostra una buona condizione fisica che gli consente di provare a recuperare lo svantaggio. I tentativi dei rossoblù per pareggiare i conti portano subito al 2’ ad una ottima occasione da gol per Rossi che Carpita riesce a neutralizzare e poi al gol del pareggio che arriva al 9’ del secondo tempo. L’autore della segnatura è Mogavero che, con una gran botta dalla distanza, supera il portiere locale. I Fratres Perignano insistono nel loro atteggiamento offensivo, riescono a costruire occasioni per raddoppiare ma trovano sulla loro strada il portiere del Viareggio che glielo impedisce. Proprio nel momento migliore del Perignano il Viareggio va al raddoppio. Al 26’ un lungo lancio dalla difesa bianconera trova pronto Belluomini che riesce a insaccare la palla tra palo e portiere e a dare alla sua squadra una vittoria insperata. Per I Fratres Perignano c’è tutto il rammarico per un risultato di parità che sarebbe stato meritato.

PM