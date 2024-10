Fratres, la grande festa. Ecco i donatori premiati

PONTEDERA

Tanti premi e medaglie ai festeggiamenti del 57esimo anno di fondazione del Gruppo Fratres Pontedera. Festeggiamenti della Festa del donatore che sarebbero dovuti iniziare per San Faustino, con la consueta festa dei bambini in piazza del Duomo, poi annullata per maltempo. Domenica alle 10 al centro pastorale Le Mantellate è previsto il ricevimento delle autorità, dei Gruppi Fratres e dei donatori. Dopo i saluti e la relazione del presidente saranno premiati i nuovi donatori e coloro che si sono distinti per il numero di donazioni eseguite. Alle 11.15 ci sarà poi la messa in Duomo, alla presenza delle autorità, dei dirigenti Fratres, dei vari Gruppi Fratres della provincia e dei donatori. Ecco i donatori che saranno premiati. Premio speciale con 150 donazioni: Riccardo Butelli. Premio speciale con 100 donazioni: Antonio Mastrogiacomo. Medaglia d’oro con rubino con 65 donazioni: Cristiana Bernardi, Benedetta Dal Monte, Maria Aprilia De Marinis, Davide Magnani, Riccardo Marconcini, Riccardo Martinelli, Grazia Tacchi. Medaglia d’oro con 35 donazioni: Massimo Allia, Massimo Bertini, Michele Cerrai, Rachele Cilemmi, Francesco Lazzeretti, Giancarlo Martini, Andrea Pistolesi, Diego Trentin, Daniele Turini. Medaglia d’argento con 25 donazioni: Michele Andreoni, Pietro Appierto, Massimo Branchetti, Luciana Campisi, Giampiero Di Stefano, Enrico Donati, Roberto Imbimbo, Matteo Masi, Giovanni Morelli, Aurelio Petri, Massimiliano Piacquadio, Federico Zucchelli.

Medaglia di bronzo con 15 donazioni: Francesco Bacci, Federica Barabotti, Chiara Bartoli, Gabriele Bonvecchio, Alberto Boschi, Mirko Bracci, Stefano Cantini, Francesca Caraccia, Olga Casella, Nicola Ciampi, Sandra Maria Cruz, Antonio Falco, Filippo Felicioli, Patrizia Ferrini, Arianna Ferrucci, Matteo Fiorillo, Camilla Fiorio Plà, Lorella Giuliotti, Elena Gorini, Lisa Gorini, Valerio Lago, Marco Lorenzini, Hellen Lottini, Manuela Mannucci, Francesca Marra, Chiara Nesti, Maria Cecilia Oricchio, Raffaella Orsini, Marco Maria Passarella, Gennaro Patalano, Stefano Simoncini, Matteo Turini. Diplomi di Benemerenza per prima donazione: Alessio Tobia Ambrosini, Teresa Ambrosio, Matteo Bagnoli, Emanuele Baldussi, Mirela Balla, Angela Rosa Basile, Chiara Bolognesi, Angelica Bonsignori, Valentina Buselli, Patrizia Carlotti, Giuliana Cenzatti, Ambra Donati, Andrea Donatini, Mariangela Filosa, Marlon Fiorentini, Marco Lari, Margherita Lari, Elena Lazzeroni, Giuseppe Lopez, Lorenzo Malucchi, Veronica Rosa Malucchi, Valeria Maria, Gabriele Martignetti, Chiara Mascagni, Andrea Masi, Alberto Monaci, Federica Moroni, Alberto Orsini, Giovanny Paterni, Giuseppe Pavan, Giacomo Perazzoni, Mattia Luigi Pirone, Alessio Piscitelli, Nicola Pistolesi, Gianpaolo Quercetani, Nicola Reale, Simone Santini, Alessia Saviozzi, Rachele Scarpetti, Jenet Seletska, Ranieri Signorini, Matilde Tatoni, Francesco Terreni, Mawar War, Riccardo Zingoni, Giovanni Zucchetti.