Fratres aiuta Non più sola. E cerca nuovi donatori

MONTECALVOLI

I donatori di sangue Fratres di Montecalvoli, grazie anche al contributo ricevuto dall’agenzia viaggi Vivere viaggiando di Pontedera, per la gita organizzata a maggio a Montecarlo, hanno deciso di devolvere un contributo economico all’associazione Non più sola, composta da un gruppo di volontarie impegnate ad offrire un aiuto attento e discreto alle tante donne che nella loro vita incontrano il tumore al seno e che ha sede sia negli ospedali di Pontedera e Volterra. Il contributo è stato consegnato dal presidente dei Fratres Moreno Meini al presidente dell’associazione Non più sola alla presenza dei rappresentanti dell’agenzia Vivere viaggiando, del parroco e del sindaco Manuele Del Grande. Nei giorni scorsi lo stesso gruppo Fratres ha organizzato l’Aperitivo in Rosso per promuovere la donazione di sangue. L’aperitivo ha avuto luogo al Barrino in via della Repubblica a Montecalvoli. Tra musica, allegria, bevute ed omaggi, i donatori del gruppo Fratres di Montecalvoli hanno incontrato le persone e promosso la cultura della donazione. E’ stato ribadito che c’è un grande bisogno di sangue.