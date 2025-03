Frane e criticità. L’incontro pubblico

BALCONEVISILe frane continuano a mettere in ginocchio la frazione collinare di Balconevisi, nel comune di San Miniato, dove alcune famiglie sono ancora evacuate. Per fare il punto della situazione e provare a trovare insieme soluzioni e interventi risolutivi, martedì 25, alle 21,15 al campo sportivo, ci sarà un incontro aperto a tutti dal titolo "Progetti/consigli per la regimazione delle acque delle colline della Valdegola". "L’associazione Balconevisi Eventi, l’unione sportiva Balconevisi, la parrocchia di Santa Maria in Valdegola, la consulta e le altre associazioni sono vicine a chi in questi giorni ha dovuto attraversare enormi difficoltà legate al meteo e ai numerosi eventi franosi che hanno interessato Balconevisi e il territorio della Valdegola – si legge nel volantino – E’ stato quindi indetto l’incontro di martedì per discutere su criticità, idee e osservazioni. Invitiamo tutti ad eseguire un controllo nei propri terreni e fabbricati così da poter avere un punto di vista più ampio sulle varie criticità". Aderisce all’iniziativa anche la parrocchia, come spiega il parroco, don Simone Meini, in un post su Facebook. "La Parrocchia aderisce all’iniziativa che non ha scopi politici e non è di plauso o di contestazione ma vuole essere un momento di incontro e di dialogo – le parole di don Meini – È il momento di rendere reale e concreta l’ecologia che viene sventolata da destra e da sinistra con uno sguardo al futuro e che ascolta l’opinione di tutti. Sarebbe bello fosse anche un momento di vicinanza e di affetto alle famiglie evacuate e non che hanno seri e gravi problemi vicino alle loro case. E pensare che potrebbe essere la mia casa... E pensare che potrebbe essere la casa del mio babbo e della mia mamma... E pensare che quello che faccio agli altri è quello che vorrei fosse fatto a me nel momento del bisogno".