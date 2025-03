Frana sul rio Borgarina. Evacuate due abitazioni

BUTI

Una frana si è staccata dal versante del monte Serra ed ha invaso il greto del torrente Borgarina proprio a ridosso di due case che sono state evacuate. Una coppia ha dovuto lasciare l’abitazione e ha trovato ospitalità da parenti. Mentre l’altra casa resa inaccessibile è disabitata. E’ successo a Buti, in un’area a ridosso della strada per Vicopisano, nella zona di San Niccolao, in vicolo Il Rietto.

"Abbiamo messo in sicurezza e rimosso immediatamente i detriti della frana dall’alveo del rio di Borgarina con un intervento del Genio Civile – fa sapere la sindaca Arianna Buti – La frana è su un versante di proprietà del Demanio regionale e sono già in corso i sopralluoghi per la progettazione e il conseguente intervento di messa in sicurezza del costone del monte, ma ad oggi non è possibile individuare le tempistiche per l’esecuzione dei lavori". L’ente gestore delle aree demaniali della zona è il Comune di Calci, per questo motivo il Comune di Buti ha già contattato l’ente confinante per attivarsi e concordare le varie operazioni da mettere in atto per la messa in sicurezza del fronte franoso.

Le situazioni di pericolo per le due abitazioni evacuate erano due. La frana del versante e il greto del rio ostruito dai detriti venuti giù dal monte che, in caso di innalzamento del livello del fiumiciattolo, avrebbero potuto causare una esondazione proprio nelle aree di pertinenza delle due case. Questo secondo pericolo è stato eliminato con i lavori di disostruzione del rio da parte degli operai del Genio Civile che hanno ripristinato il piccolo alveo. Resta il problema della sicurezza del versante. Per questo sono al lavoro i tecnici per progettare l’intervento. Ma ci vorranno ancora settimane affinché i lavori possano essere iniziati e portati a termine.