Fra diritto di cittadinanza e diritto di genere. Filo Rosso: una tavola rotonda con testimonianze

Migrazione, diritto di cittadinanza e diritto di genere. Sono i temi di una riflessione per iniziativa di Filo Rosso. " Proveremo a rispondere a questi interrogativi con le voci, con le testimonianze, con le immagini, partendo dalla mostra presentata dall’Anpi sulle 21 madri costituenti – spiega una nota – parlando di cittadinanza negata a chi è diventata bambina, ragazza e donna in Italia e a chi arriva, con sofferenza e sacrificio, adesso".L’appuntamenro è per domenica prossima al circolo Arci di Molino d’Egola. Interverranno: Jasmine Iozzelli su "Migrazione nel Mediterraneo", Senka Majda dell’Associazione Culturale Arturo, Alessandro Gasparri (Cgil Pisa), Tania Benvenuti (Cgil Toscana), Durante l’evento è prevista la testimonianza di Alba Sagrid Cabuhat. "Ma noi donne da quanto siamo cittadine?", sarà uno degli interrogativi centrali del dibattito.