Fondi regionali per la palestra di Cenaia

Fondi dalla Regione anche in Valdera. Nell’emendamento al bilancio è previsto lo stanziamento di 200mila euro nel 2025 e 600mila a valere sull’annualità 2026 per la costruzione della palestra sportiva nella frazione di Cenaia nel Comune di Crespina Lorenzana, in provincia di Pisa. Un intervento che colma la mancanza di adeguati spazi sportivi coperti e prevede la riqualificazione delle strutture esistenti assieme all’ampliamento del masterplan per la realizzazione di nuovi impianti. "Un’occasione – nelle parole del sindaco David Bacci (foto) e del presidente della Regione Eugenio Giani – per incentivare la pratica sportiva, soprattutto a livello giovanile e incrementare la disponibilità di spazi aggregativi aperti in ogni periodo dell’anno e adatti a diversi discipline, dal calcio indoor al padel". Le struttire consetiranno il rinnovo delle convenzioni in essere con offerte ancora più ampie.