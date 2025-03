Fondazione Lotti, nuovi vertici. Luca Macchi nominato presidente

Una squadra di alto profilo per lanciare la Fondazione Casa Lotti. E’ Luca Macchi il nuovo presidente. Succede a Lorenzo Fatticcioni, già direttore dei Musei Civici di San Miniato, dimessosi lo scorso settembre. In questa avventura sarà affiancato dal critico d’arte Nicola Miceli, già nel consiglio d’indirizzo, e da Antonio Guicciardini Salini che, dopo alcuni anni, torna a far parte del cda. Pittore e storico allievo di Dilvo Lotti, Macchi collabora alla nascita della Fondazione, nel dicembre 2017, ed entra a far parte del consiglio di indirizzo.. "Nominare Macchi alla presidenza di questa Fondazione è stata quasi una conseguenza naturale, per il grande rapporto che lo lega a Dilvo e Giuseppina Lotti, e per l’impegno che ha sempre messo per far nascere la Fondazione, rispettando le volontà testamentarie di Giuseppina - dicono il sindaco Giglioli e l’assessore alla cultura Squicciarini -. Vogliamo ringraziare Fatticcioni per il lavoro che ha svolto negli anni di lavoro al Comune, prima come direttore dei musei e poi come presidente della Fondazione Lotti, e anche Antonio Salini Guicciardini che ritorna a far parte del consiglio di indirizzo, portando al suo interno un grande valore aggiunto sia per la sua esperienza nel campo dell’arte, sia per la conoscenza personale che lo legava a Dilvo e Giuseppina Lotti. Le sfide che ci attendono con questa Fondazione sono tante, ma siamo certi che questa squadra saprà affrontarle al meglio".

C. B.