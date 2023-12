Fi-Pi-Li, lavori sui giunti ancora per settimane

Sono lavori importanti di riualificazione quelli che sulla "veloce" stanno causando lunghe code. Precisamente riguardano i giunti di dilatazione (viadotto Gello in prossimità dello svincolo di Pontedera Ponsacco). In particolaresi 6 linee di giunto (4 in direzione mare e 2 in direzione Firenze) sono in corso di sostituzione – spiega una nota – con nuovi prodotti individuati dalla progettazione della Città Metropolitana di Firenze. Per la continuità delle strutture demolite e poi ricostruite le lavorazioni si svolgono dal lunedì al venerdì, con necessarie riduzioni veicolari, mentre nei giorni prefestivi e prefestivi la strada viene riaperta al traffico. "I giunti oggetto di sostituzione sul viadotto Gello occupano sia la carreggiata mare, da cui è stato avviato l’intervento – si legge –, sia la carreggiata Firenze, su cui proseguirà nelle prossime settimane sino ai primi giorni del nuovo anno".