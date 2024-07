Festival, la settimana conclusiva. Ecco gli incontri alcolici notturni

VOLTERRA

Comincia domani l’ultima settimana della XXIIa edizione del Festival Internazionale di Volterra. In programma per domani sera, lunedì 29 luglio, c’è "Chiantishire- incontri alcoolici notturni" proposto da Alberto Severi e diretto da Nicola Zavagli mentre un debutto internazionale in lingua inglese con sottotitoli in italiano, è previsto martedì 30 luglio con "Cicero the last republican" di Justine Butcher diretto da Rupert Medison e interpretato dallo stesso Justine Butcher con Beth Eyre e Tristan Beint per la JProduction e il Pit Theatre di Londra. Viola Graziosi e Graziano Piazza saranno giovedì 1 agosto interpreti di "Elena Tradita" ove la protagonista del mito scatenante la guerra di Troia è al tempo stesso preda e artefice di seduzione, sposa vittima e ribelle, sospesa su un arco temporale millenario che evidenzia le molteplici sfaccettature dell’animo femminile senza volerle risolvere. Prodotto da Teatro della Città e scritto da Luca Cedrola, il testo drammaturgico si ispira ai testi di Omero, di Euripide e a uno dei massimi poeti greci del Novecento, Ghiannis Ritsos. Venerdì 2 agosto il programma convoglierà alle 17.30 gli amanti della lettura nella Pinacoteca Civica per la presentazione del Libro di Delfo Menicucci "Il mio Puccini" prima di accompagnarli alle 21.30 al teatro romano per "Ismene/Antigone – la sorella minore", originale testo di Colm Toibin adattato e diretto da Carlo Emilio Lerici interpretato da Francesca Bianco e prodotto dal teatro Belli di A. Salines. Infine il 4 agosto Lo Schiaccianoci di CajKovskij prodotto e rappresentato dai solisti della Compagnia Almatanz chiuderà le rappresentazioni sceniche del festival. L’appuntamento con la cerimonia per l’assegnazione del Premio Ombra della Sera è programmata per il 3 agosto.