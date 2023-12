Festa per tutti. Un sabato super

La Pro Loco di Riparbella sta preparando una giornata carica di divertimento e allegria per sabato 23 dicembre.

Dalle 11 e per tutto il giorno mercatini di Natale con stand di artigianato e hobbisti, street food, laboratori per i più piccoli (all’ufficio turistico di Riparbella, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17). E ancora: esibizione del coro itinerante dei bambini di Riparbella (accompagnati dall’insegna Sara Calò, dalle 18 alle 19), musica live, improvvisazione teatrale con Michael Martinelli per le vie del paese, l’arrivo di Babbo Natale alle 19. Chiusura in bellezza nella chiesa di San Giovanni Evangelista: alle 21.15 ci sarà il concerto del coro Alleluja e alle 21.30 il musical natalizio di Ripa dance Sport.