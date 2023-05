Festa in piazza dei popoli latini E street food

I sapori del mondo si incontrano a Pontedera. Si chiama Festa dei Popoli Latini ed è uno street food internazionale che sarà presente a Pontedera, per tutto il fine settimana. Appuntamento venerdì, sabato e domenica con orario continuato dalle 11 del mattino fino alla mezzanotte per gustare sapori che arrivano da tutto il mondo.

"Ci saranno stand che arrivano da tutte le nazioni - spiega l’organizzatore Lino Marcuccetti - e tante occasioni per assaporare piatti della tradizione spagnola, messicana, argentina, brasiliana, solo per fare alcuni esempi, senza dimenticarsi ovviamente delle regioni italiane e delle loro tipicità. Accanto a questo, l’offerta dei birrifici artigianali". L’allestimento dei banchi sarà in piazza Andrea da Pontedera, a due passi da Corso Matteotti. Una nuova formula per provare il cibo di strada proveniente anche da Paesi lontani del mondo. Una festa dei sapori, dei profumi ma anche del folklore dei popoli latini. Protagonisti saranno i piatti da strada di molte regioni italiane, ma anche pietanze internazionali, in un connubio tra Mediterraneo e Latino America. "Siamo lieti di ospitare questo evento, patrocinato dal Comune di Pontedera, che mette assieme cucina dei luoghi di origine e aggregazione - aggiunge il vicesindaco con delega al commercio Alessandro Puccinelli - un appuntamento con una connotazione di internazionalità che avrà sede in piazza Andrea da Pontedera per tutto il weekend". Un viaggio tra le cucine del mondo da compiere nel giro di un fine settimane e tra i confini di una piazza. Un modo per ritrovare sapori scoperti in terre lontano oppure sperimentare piatti spagnoli, brasiliani, messicani o argentini mai assaggiati prima.