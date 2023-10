Ferretti e il nuovo progetto civico: "Senza tessere. Per il cambiamento"

Si scaldano i motori per quella che sarà la campagna elettorale per le elezioni amministrative a Ponsacco. A scendere in campo è Samuele Ferretti coordinatore di un polo civico che si sta costituendo proprio in queste settimane. "Lo definirei un gruppo di lavoro – spiega Ferretti – un progetto civico vero e proprio. Chi ne fa parte? Semplici cittadini, senza tessere di partito. Una realtà allo stesso tempo trasversale capace di raccogliere anime differenti". Un gruppo che si è formato poco alla volta intorno alle battaglie che Ferretti ha seguito in prima persona a Ponsacco, dalla sicurezza, ai nodi del Palazzo Rosa, alla casa Cerretini. "Chi sarà il candidato? – continua Ferretti – È ancora troppo presto per dirlo. Per adesso sto coordinando il gruppo di lavoro, poi vedremo se nascerà una lista o un polo civico. Credo fortemente che ci sia bisogno di un cambiamento e che questo debba necessariamente passare dall’impegno civico. Siamo aperti al dialogo di chiunque abbia voglia di mettere in pratica alternative e soluzioni per Ponsacco. Siamo orgogliosi di avere in squadra persone con idee politiche diverse, professionisti con importanti esperienze di lavoro in Italia e all’estero, persone che vogliono mettere la loro professionalità a disposizione della collettività".

Ferretti continua: "Ho deciso di intraprendere questa strada spinto dalle tante persone che chiedono a gran voce un cambiamento. Professionisti, ma anche tanti semplici cittadini che stanno mettendo in campo le proprie forze. Stiamo raccogliendo le idee da più parti e quando queste si uniscono allora nascono cose interessanti, belle".

Il progetto del "Polo civico" di Ferretti si sta confrontando in queste ore con un altro soggetto politico appena sorto nella cittadina del Mobile. Nello specifico con i protagonisti dell’attuale opposizione in consiglio comunale che, proprio nelle scorse settimane, hanno annunciato di aver fondato la lista "Insieme CambiAmo Ponsacco". Di questo nuovo soggetto politico fanno parte Giada Canova, Federico D’Anniballe, Alessandro Ghelli e Gianluca Tuzza. Tuttavia l’idea di Ferretti di un polo civico allargato potrebbe perfino estendersi in un tris di liste. Si potrebbe profilare all’orizzonte, infatti, perfino una terza forza proveniente da un elettorato più di centro-sinistra però interessato al civismo.

All’appello, invece, mancano ancora i partiti. Tanto a destra quanto a sinistra non vi sono ufficialità anche se – nella cittadina del mobile – , continuamente si rincorrono nomi.