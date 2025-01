FdI e Gioventù nazionale dalle forze dell’ordine: "Per ringraziarle"

Un tour in città dei rappresentanti di Fratelli d’Italia Pontedera e Gioventù Nazionale Pontedera per incontrare le forze dell’ordine locali (polizia municipale, carabinieri, polizia di stato e guardia di finanza) nei rispettivi comandi territoriali. "Un gesto semplice ma significativo: portare un piccolo pensiero natalizio e ringraziare personalmente le donne e gli uomini in divisa per il loro straordinario impegno nel garantire la sicurezza della nostra comunità – spiegano i partecipanti dell’iniziativa – In un territorio complesso come Pontedera, le sfide in materia di sicurezza sono numerose e spesso difficili. Tuttavia, grazie alla dedizione, alla professionalità e al sacrificio delle Forze dell’Ordine, ogni giorno viene assicurata la difesa del territorio e la tutela dei cittadini. Con questo incontro, abbiamo voluto ribadire la nostra vicinanza e il nostro pieno sostegno a chi, con coraggio e determinazione, opera per mantenere la legalità e proteggere il nostro vivere quotidiano".