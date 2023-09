Fauglia, 50mila euro per l'efficientamento energetico

Il Comune di Fauglia ha affidato lavori per 50mila euro. Lo annuncia il sindaco Alberto Lenzi. La giunta ha utilizzato per questo intervento un finanziamento pubblico a fondo perduto per l’estensione della rete ed efficientamento energetico. I lavori affidati prevedono l’illuminazione di via 8 marzo (Luciana), la sostituzione di pali e lampade in piazza XXVII Gennaio (Acciaiolo), la sostituzione di corpi illuminanti di via Querciole, e un nuovo punto luce in via della Colline (Valtriano). In particolare i nuovi punti luce che saranno istallati sul territorio sono quelli con tecnologia Led, per un’attenzione particolare al risparmio energetico, perché in questo modo contribuisce a fare una transizione verso tecnologie più ecologiche e più efficienti. Il led inoltre è caratterizzato anche da una più lunga durata oltre a rispettare l’ambiente.