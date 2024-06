Fabio Mini entra a Palazzo: "Grazie a famiglia e babbo da lassù sempre con noi"

CASTELFRANCO

Fabio Mini ha trascorso il primo giorno da sindaco di Castelfranco in municipio, nel suo ufficio in piazza Remo Bertoncini. "Ho incontrato i dipendenti e nel pomeriggio il segretario comunale – dice – Stiamo procedendo, spero entro la prossima settimana di essere operativo. Una settimana per la giunta". Molto preso ieri mattina ha affidato a facebook il suo commento: " E’ stata un’emozione indescrivibile, ho partecipato indirettamente alle Comunali di Castelfranco dal lontano 1995 quando fu eletto consigliere di minoranza mio fratello Francesco e da allora ho sempre sperato e lottato per il cambiamento, mantenendo un rapporto di confronto e stima con chi ci amministrava, in primis con un amico vero come Gabriele Toti". "Non avrei mai pensato di essere un giorno alla guida di una fenomenale squadra che mi darà la possibilità di portare veramente quel cambiamento in consiglio comunale – ancora il neo sindaco di Castelfranco – Un forte ringraziamento va alla mia famiglia con babbo lassù sempre con noi, ai sedici leoni che hanno accettato di affiancarmi candidandosi, a tutti i nostri sostenitori che ci hanno supportato e a tutti i castelfranchesi che ci hanno dato fiducia votandoci. Non vi deluderemo. Lavoreremo per portare a compimento quello di cui vi abbiamo parlato in campagna elettorale".

A Mini gli auguri del sindaco uscente Gabriele Toti "nell’interesse della nostra comunità". Buon lavoro ai nuovi consiglieri comunali, compresa Silvia Valori Liberati che si è battuta con la sua lista civica – ancora Toti – A Federico Grossi mando un grosso abbraccio. Di cuore. Abbiamo trascorso dieci insieme in giunta, fianco a fianco con un confronto quotidiano. Hai condotto una campagna elettorale senza risparmiarti, con determinazione come bel tuo stile, parlando di situazioni attuali, di programmi e prospettive per il futuro. Purtroppo, per pochissimo, per 91 voti, è andata in maniera diversa da come speravamo".

Rispondendo a Toti parla anche Federico Grossi, sconfitto da Mini per meno di cento voti. "Grazie Gabriele – le parole di Grossi – E’ stato un piacere condividere questi dieci anni insieme a te. Un’esperienza di vita incredibile. Per il futuro non ti preoccupare, ho spalle larghe e gambe lunghe. Li riprenderemo tutti quei 91 voti, ci puoi giurare".