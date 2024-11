Ex Ipsia di piazza Andrea. Nessuna offerta all’asta

Nessuna offerta per l’ex Ipsia di piazza Belfiore (piazza Andrea) a Pontedera. L’immobile resta al momento di proprietà della Provincia di Pisa e serviranno altri tentativi per alienarlo. Ieri l’altro infatti è scaduto il termine dell’asta che vedeva l’intero complesso in vendita per un’offerta che partiva da un milione e 359mila euro. Ma nessuno si è fatto avanti per un edificio abbandonato da anni e al centro anche di numerose polemiche per il degrado in cui versa. "Essendo andata nuovamente deserta l’asta, sarà messa a punto a breve una nuova procedura dall’ente provinciale con un nuovo ribasso che sarà presto calcolato dalla struttura provinciale", spiega il presidente Massimiliano Angori. Dunque seguiranno altri tentativi per cercare di dare nuova vita a un edificio ora chiuso e degradato. Alcuni infissi infatti sono distrutti dalle intemperie e da tempo il pericolo è che l’intero immobile diventi un bivacco per senzatetto.