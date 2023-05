Evocazioni musicali di Paola Vallini

La performance di uno dei più intensi suonatori di sax al mondo chiuderà, domani, sabato 27 maggio alle 21.15, la mostra di Paola Vallini all’Orcio d’Oro di San Miniato. In concerto, l’artista Dimitri Grechi Espinoza, con un’esibizione dal titolo “Evocazioni musicali“. Sarà una vera e propria improvvisazione artistica che parte dalle opere di Vallini.

Il progetto nasce all’interno di Oreb per sassofono solo e riverbero naturale: "Ho scelto di affrontare il tema delle virtù spirituali – ha detto il musicista – ritenendo importante riproporlo in tempi come questi, apparentemente così poco spirituali".