Evento Le quattro stagioni prendono forma

Danza e un classico intramontabile per il cartellone della rassegna Teatro Liquido. Sabato primo aprile alle 21 al teatro Verdi di Casciana Terme la compagnia Opus Ballet presenta "Le Quattro Stagioni". Musiche di Antonio Vivaldi, coreografia di Aurelie Mounier, direzione artistica di Rosanna Brocanello, consulenza artistica di Laura Pulin. Con Aura Calarco, Emiliano Candiago, Sofia Galvan, Stefania Menestrina, Gaia Mondini, Giulia Orlando, Riccardo Papa, Frederic Zoungla. Costumi di Beatrice Laurora, Isabella Fumagalli, Maia Sikharulidze. Biglietto intero 11 euro, ridotto 9 euro. Informazioni e prenotazioni: 328-0625881 e 320-3667354. Vivaldi, non solo compositore, ma grande esperto di strumenti musicali, ha creato quest’opera come una vera e propria immensa sceneggiatura cinematografica. Gli elementi che la compongono concorrono a far meditare, nella loro narrazione, sul rapporto tra la natura, l’uomo e il tempo. Prendono così forma nel pensiero, le piante, gli animali, il vento, i sassi., e nella straordinaria sequenza vivaldiana gli uccelli, l’acqua, i pastori, le danze, il caldo, il freddo, le quattro stagioni. L’uomo vive la sua vita parallela alla natura in continuo movimento, così come gli strumenti musicali accompagnano in questo viaggio nell’anima: Vivaldi invita ad avere il massimo rispetto ed equilibrio nei confronti della natura, perchè, come ben sappiamo, l’uomo può anche distruggerla e danneggiarla.

La Compagnia Opus Ballet da diversi anni è presente nei più importanti contesti nazionali e internazionali della danza quali il Prisma Festival 2016 e 2018 a Panama, la NID Platform 2017 a Gorizia, l’Amma Contemporary Dance Festival 2018 in Giordania, l’In2IT International Dance Festival in Norvegia nel 2019 e nel 2022. Il costo dei biglietti di ogni singola serata è indicato in calce a ogni presentazione degli spettacoli. Le riduzioni a cui si può aver diritto sono: ridotto under 25 e over 65, ridotto operatori, ridotto residenti nel Comune di Casciana Terme Lari. È possibile prenotare telefonicamente ma anche per sms, per Whatsapp o tramite email indicando cognome, numero dei biglietti che si vogliono prenotare, titolo dello spettacolo e data dell’evento.