Evento I Subsonica al Teatro del silenzio

É stata annunciata l’esplosiva line up della tappa italiana di Corona Sunsets festival world tour, uno degli eventi mondiali più iconici e travolgenti dell’estate, che farà tappa il 22 luglio al Teatro del Silenzio. Teatro creato per ospitare gli eventi legati al “padrone di casa“ Andrea Bocelli, e che negli anni si è aperto ad altri avvenimenti di grande richiamo nazionale internazionali: concerti, spettacoli e anche lancio di costosissime auto. E quest’anno sarà il Corona sunsets festival world tour ad animare le collien di Lajatico. Sul palco si avvicenderanno artisti di caratura nazionale e internazionale, che animeranno la giornata con oltre dieci ore di musica. Headliner della serata, proprio nel momento in cui il cielo assume tinte dorate, saranno i Subsonica, che si esibiranno in quella che è la loro unica data italiana annunciata del 2023.

Oltre all’iconica band torinese, si vivranno on stage le vibes di Lost Frequencies (DJ set), attesissimo ospite internazionale, Francesca Michielin, cantautrice e polistrumentista, Venerus, talentuoso cantautore ed eclettica anima libera, Cosmo (DJ set), cantautore e produttore, The Zen Circus, con il loro sound rock cantautorale, Kety Fusco, arpista toscana che ha conquistato il mondo e Bobo Rondelli, appassionato cantautore livornese. Ogni tappa di Corona Sunsets Festival World Tour, che ha preso il via il 1 aprile a Cape Town (e che approderà anche in Cile, Perù, Colombia, Canada, Giappone, Cina, Grecia, Brasile, Repubblica Dominicana e India) proporrà non solo musica, ma anche tante attività da scoprire: installazioni realizzate da artisti locali, cibo, esperienze creative. Corona, infatti, collaborerà con realtà e artisti locali per garantire il rispetto della bellezza e della conservazione dell’ambiente. I biglietti della tappa italiana, a Lajatico, di Corona Sunsets Festival World Tour sono disponibili su ticketone, viva ticket e nei punti vendita autorizzati. Per aggiudicarsi l’experience (comprensiva di viaggio e soggiorno per due persone), è inoltre possibile partecipare a un concorso instant win aperto fino al 30 giugno. Tutti i dettagli ed il regolamento sono disponibili su: sunset.corona-extra.it.