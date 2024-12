Escursione a Cerretti nella foresta vetusta

"Dal meriggio alle prime luci del tramonto-La foresta vetusta delle Cerbaie" in una escursione alla scoperta del bosco di rovere più bello della Toscana. E’ l’iniziativa che Andrea Bernardini di Ecosilva organizza per dopodomani, sabato 7 dicembre, dalle 14 alle 16,45. "C’immergeremo nel profondo d’autunno della foresta vetusta di rovere, in uno dei vallini più integri delle colline delle Cerbaie", spiega Bernardini. Il ritrovo è alle 14 in piazza della chiesa a Cerretti di Santa Maria a Monte. Escursione gratuita, adatta a tutti. Sarà presente il dottore forestale Alberto Biffoli. Info e prenotazioni: a.bernardiniecosilva.it, 340 9847686.