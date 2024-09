Escape room, in 100 fuggiti dalla biblioteca

SANTA CROCE SULL’ARNO

Grande successo per l’iniziativa Escape room: fuga dalla biblioteca, realizzata nell’atmosfera notturna di Palazzo Vettori, sede della biblioteca comunale Adrio Puccini. Circa 100 persone sono intervenute partecipando nell’arco di due giornate. Sei squadre formate da 6 a 8 persone si sono sfidate nel format, nella serata del 5 settembre e del 18 settembre nell’occasione di Santa Croce in Piazza. Dopo il successo dello scorso anno, è stato riproposto il format dell’Escape room, che prevede un gioco di squadra in cui i partecipanti sono chiusi in una stanza a tema e devono risolvere enigmi e trovare indizi per uscire entro un tempo prestabilito. E realizzarlo nell’atmosfera notturna di una biblioteca storica rende il gioco ancor più evocativo, regalando agli utenti un’esperienza da novelli Robert Langdon, il protagonista dei romanzi di Dan Brown, esperto di simbologia. Un gioco, l’Escape Room, che ha visto sfidarsi i concorrenti a suon di indovinelli. "Voglio ringraziare i nostri bibliotecari, per la loro disponibilità, che hanno organizzato un’iniziativa unica nel suo genere, ad un livello che non ha nulla da invidiare alle Escape Room professionali", ha dichiarato l’assessore alla cultura Simone Balsanti.