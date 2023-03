Entro l’anno il via dei lavori alla stazione. Costeranno 60mila euro in più

SAN ROMANO

L’aumento dei prezzi delle materie prime incide anche sui lavori di riqualificazione della stazione di San Romano. Circa 60mila euro in più per il primo lotto – la cui progettazione è ora esecutiva con gli adeguamenti – e per il quale sono in corso le procedure per bandire la gara di appalto a cui seguirà l’aggiudicazione all’impresa vincitrice e le verifiche necessarie a evitare eventuali intoppi cammin facendo. Secondo gli uffici comunali di Montopoli i lavori inizieranno entro la fine dell’anno. Quest’anno, oltre alle procedure per l’apertura del cantiere del primo lotto "sarà portata avanti anche la progettazione del secondo lotto".

Il costo dei lavori del primo lotto è di 610mila euro. Il primo progetto è stato approvato nel 2021 e a ottobre dello stesso anno i tecnici del Comune, con l’assessore Alessandro Varallo, avevano effettuato un sopralluogo con i tecnici delle Ferrovie, mentre la decisione di frazionare i lavori in più lotti era stata maturata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Capecchi (nella foto) nel luglio del 2020, a seguito del quale il Comune di Montopoli ha acquistato il piazzale a sud della ferrovia per realizzarci un parcheggio e la nuova stazione degli autobus.

Il progetto, che ha avuto un percorso alquanto lungo e spesso toruoso dovendosi incastrare le esigente di Ferrovie (che cede l’area) e del Comune (che la prende in carico), prevede la realizzazione di un parcheggio, una stazione degli autobus e la riqualificazione dell’intera area con segnaletica e marciapiedi. Individuato anche uno spazio per il bike sharing, l’affito delle biciclette, visto che nella zona della stazione ferroviaria di San Romano transiterà la pista ciclabile dell’Arno, progetto questo della Regione Toscana. La riqualificazione dell’area della stazione interesserà anche la piazza antistante.

g.n.