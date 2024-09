"Enel ha interrotto il gas. Noi ci siamo subito attivati"

SANTA MARIA A MONTE

"Da anni i campi sportivi presentano criticità che richiedono risorse economiche consistenti. Dal nostro insediamento, il primo giugno 2023, abbiamo cercato di migliorare i campi di Montecalvoli e Ponticelli spendendo circa 300mila euro". Lo dice la sindaca di Santa Maria a Monte in risposta alle critiche per la mancanza di fornitura di metano al campo sportivo di Montecalvoli interrotta da Enel per morosità da parte del Comune.

"Enel ha interrotto la fornitura del gas a Montecalvoli – precisa la sindaca Del Grande – per una problematica inerente la liquidazione dei pdr dei vari contatori, comportando il fuori servizio della sola acqua calda di due spogliatoi su sei. Per ovviare a questa problematica abbiamo prontamente disposto lo spostamento delle partite da Montecalvoli a Ponticelli, al fine di agevolare le famiglie e garantire loro un servizio completo, tutto questo nonostante la perfetta fruibilità del campo di Montecalvoli e la presenza di scaldabagni elettrici funzionanti".

"Ancora una volta qualcuno crea allarmismo solo per visibilità politica. Io e tutta la mia maggioranza siamo consapevoli di quanto il percorso sia lungo e difficoltoso – conclude Del Grande – Ma non accettiamo che ci vengano attribuite le colpe come se non prendessimo atto delle problematiche e non fossimo intervenuti in niente".