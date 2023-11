Effetto Natale, il centro brilla: "Festa all’altezza della città"

PONTEDERA

Torna Natale ad Arte. Pontedera da ieri pomeriggio è vestita di luci, chilometri di fili decine di migliaia di led e 1800 lampadine soltanto sul corso. "Un omaggio a una città che non si arrende – ha aperto il sindaco Matteo Franconi – pochi giorni fa qui c’era un metro d’acqua, ma grazie ai commercianti e ai cittadini che si sono rimboccati le maniche e hanno supportato le nostre associazioni di volontariato adesso possiamo dire che non ci siamo fermati. Da oggi e fino all’8 dicembre saranno allestite le altre strade e le altre piazze della città. Vogliamo un Natale all’altezza del nostro centro commerciale". Un mix di pop art e manierismo, tra i ritratti di Agnolo Bronzino allestiti nell’atrio di palazzo Stefanelli e i cavalli di luce che svettano ai piedi di palazzo pretorio. "Un Natale che vuole stupire – hanno detto Alberto Bartalini e Ilario Luperini regista e curatore del progetto – un confronto tra generi diversi. Se nel manierismo di Bronzino i ritratti diventano icone con questa operazione di dialogo si parte da quelle icone per crearne altrettante". Le prossime piazze ed essere allestite saranno piazza Belfiore e il Piazzone che ospiterà il presepe. Poi ci sarà l’inaugurazione della mostra nelle sale del Palp l’8 dicembre che vedrà l’arrivo di una settantina di opere a cura di Scart. "Grande plauso a Pontedera, al sindaco, agli sponsor e all’organizzazione – hanno detto i rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti – un messaggio pratico di ripartenza".

L’albero di stelle e luci accoglie chi arriva dalla stazione mentre il colpo d’occhio delle luminarie attira lo sguardo di chi percorre il ponte napoleonico. "Pontedera si è vestita a festa – ha concluso Alessandro Lonzi neopresidente del ccn –. Ci auguriamo che possa essere una buona stagione per gli acquisti. Bello vedere un corso così soprattutto dopo l’assenza di luci dello scorso anno".

Sarah Esposito