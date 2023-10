Educazione contro il bullismo, fondi per il progetto: "Innescare processi di prevenzione delle discriminazioni" Il Comune di San Miniato ha ottenuto 8.500€ dalla Regione per contrastare il bullismo. Coinvolgerà studenti, docenti e giovani atleti per sensibilizzare e conoscere meccanismi e conseguenze del bullismo. Obiettivo: prevenire fenomeni discriminatori.