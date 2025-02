Ecoincontri Sostenibilità e impegno sociale

Ecofor Service SpA continua nel suo impegno per sensibilizzare i cittadini, a partire dai più giovani, sui temi della sostenibilità ambientale e sociale e, per il prossimo mese di marzo, ha organizzato tre Ecoincontri che si svolgeranno al Teatro Era nell’ambito del programma di "Pontedera delle Donne", la manifestazione promossa dall’amministrazione comunale per raccontare l’universo femminile in tutte le sue articolazioni e gettare i semi di un cambiamento culturale che smantelli i pregiudizi e gli stereotipi di genere.

Il primo è in programma per il 1 marzo. Saliranno sul palco, alle 18:30, l’attrice e scrittrice Chiara Francini e la giornalista Marianna Aprile per la quarta volta agli Ecoincontri dopo le interviste, seguitissime, al collega Gad Lerner, allo scrittore Gianrico Carofiglio e al filosofo ed evoluzionista Telmo Pievani. Il 5 Marzo, alle 21, tornerà al Teatro Era un’attrice molto apprezzata dal pubblico degli Ecoincontri: Lella Costa che, dopo i dialoghi con l’imprenditore Oscar Farinetti e con il giornalista Massimo Gramellini, proporrà lo spettacolo "Se non posso ballare… non è la mia rivoluzione", una produzione Teatro Carcano a cura di Mismaonda per la regia di Serena Sinigaglia. Il testo è liberamente ispirato al libro "Catalogo delle donne valorose" di Serena Dandini.

Infine il 12 marzo, alle 21, la protagonista dell’Ecoincontro sarà l’attrice Nancy Brilli che leggerà, in prima nazionale, il testo "Lettere a Penelope", adattamento teatrale del libro "A Penelope che prende la valigia" scritto da Cristina Manetti, ideatrice del festival "La Toscana delle donne" e capo di Gabinetto della presidenza regionale. La seconda edizione di "Pontedera delle Donne" si terrà dal 1° al 15 marzo con un ricco programma di iniziative organizzate dal Comune in collaborazione con associazioni e altre realtà del territorio. Fra queste c’è un evento che si terrà giovedì 6 Marzo, al Museo Piaggio, alle 18.30: Albertina Gasparoni, la donna che, per più di trent’anni, è stata la segretaria dei Presidenti della Repubblica Italiana durante i mandati di Giovanni Leone, Sandro Pertini, Francesco Cossiga, Oscar Luigi Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi, in dialogo con Anna Tavernise. Prenotazione su Eventbrite.