Ecodays 2024, una raffica di eventi. Fra tante delizie, cultura e ambiente

Grandi incontri e ancora iniziative. Ieri l’ mprenditore Matteo Ward è stato ospite del terzo Ecoincontro che si è svolto a Pontedera nell’ambito degli Ecodays 2024, la manifestazione sulla sostenibilità organizzata da Ecofor Service, l’azienda specializzata nello smaltimento e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi. Gli Ecodays sono in corso fino a domenica 12 maggio con decine di eventi nel centro di Pontedera e in tutte le frazioni.

Matteo Ward e stato intervistato dal conduttore radiofonico e televisivo Filippo Solibello sulla sostenibiità della filiera della moda. Ward a suo tempo si è definito "un pentito" della moda e da tempo si batte per portare innescare e portare avanti un meccanismo virtuoso che preveda – spiega una nota – non solo l’utilizzo di materie prime e lavorazioni meno impattanti sull’ambiente ma anche migliori condizioni di lavoro e salari dignitosi in questo settore cruciale per l’economia mondiale. Ward oggi è l’amministratore delegato di Wrad, benefit corporation che ha contribuito a fondare e studio design dedicato all’innovazione sostenibile e al cambiamento sociale.

Nel padiglione Ecodays della sede di Ecofor Service, è andata in scena la cioccolata di Cecilia Tessieri Rabassi che è stata protagonista del talk sulle eccellenze locali. Sempre nella sede di Ecofor le Comunità Energetiche Rinnovabili sono state al centro del convegno della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest , moderato da Federico Monechi, al quale somno intervenuti Roberto Bianchini (ARRR), Francesco del Medico (Glayx srl), Paolo Pieraccioni (Fondazione Isi). Invece nella biblioteca Gronchi, bambini e genitori hanno ascoltato con attenzione le Ecofiabe di Brenda Potenza e Fabio Rubino, racconti fantastici e divertenti sull’ambiente e le creature che o abitano.

Il programma di oggi. Alle 15 ci sarà invece an’occasione di confronto dedicata al ruolo dei Consorzi di Bonifica nella tutela della natura spesso, purtroppo, vittima dell’inciviltà dell’uomo. Il tema è "I Consorzi di Bonifica per l’ambiente: buone pratiche per liberare i fiumi dai rifiuti". Ai Fabbri Nei giardini pubblici di piazza Balducci arriva lo spettacolo itinerante Eco4-quattro personaggi in cerca di riciclo. Come sempre alle 16.30 merenda per i bambini, alle 17 Spettacolo Eco4, alle 17.30 musica dal vivo e alle 18.30 EcoAperitivo. Alle sarà la volta del premio Ecofor Libri con la premiazione dela vincitrice della sezione Temi Ambientali e autori locali, Francesca Volpe, autrice del volume "La Toscana in Renault 4, viaggio sui sentieri dell’ecofilia e della libertà". Alle 21,30 al Cineclub Agorà, ci sarà la premiazione dei vincitori del premio Ecofor Cinefestival.