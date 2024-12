Ecco "Passaggio specchiante"

Venerdì 6 dicembre alle 18 verrà inaugurata Passaggio Specchiante, nuova opera di CELO.1 studio che andrà ad accrescere il patrimonio del Macca di Peccioli, Un’opera site-specific pensata per Peccioli a Palazzo Pescatori, e riflette sullo specchio come oggetto e veicolo della nostra immagine. Secondo la curatrice Francesca Greco, "entrare in relazione con lo specchio significa entrare in relazione con un noi che è esterno da noi; con i dilemmi che ne conseguono: sono davvero così? Quello che vedo è oggettivo? È necessario avere fiducia nell’oggetto che per antonomasia ci riflette e, forse, la vera difficoltà sta nell’avere fiducia in noi che lo guardiamo".