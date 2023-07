Ecco nuove telecamere di videosorveglianza

SANTA CROCE

Telecamere di videosorveglianza a Santa Croce grazie a due progetti assegnatari di risorse della Regione Toscana e del Ministero degli Interni, attraverso la Prefettura di Pisa. Già installate, grazie ai soldi del Ministero degli Interni, due telecamere in largo Democrazia e in largo La Rinascita per "rispondere al sollecito della Prefettura circa l’opportunità di un maggior presidio nella aree vicino le scuole", si legge in una nota del Comune. "Entro il mese di ottobre si concluderanno i lavori finanziati con risorse proprie e con il bando regionale – aggiunge la nota – per l’installazione di telecamere in prossimità del centro storico, in lungarno Tripoli e piazza Ferrari e poi in via Gino e Bruno Gozzini, la Nuova Francesca, lungo tutta la zona industriale, incrocio tra via Nuova Francesca e via dei Conciatori, via del Bosco, via Livornese e nella zona del cimitero a Staffoli". "Negli anni passati abbiamo cercato di rispondere a bandi di altri enti che mettevano a disposizione risorse finalizzate alla videosorveglianza per aumentare gli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine, tant’è che abbiamo sempre concordato con la stazione dei carabinieri i progetti che ora si avviano alla realizzazione concreta – le parole della sindaca Giulia Deidda – Continuiamo a investire, a fianco di queste opere, anche e soprattutto in attività che rendano quanto più spazio urbano possbile vivo e vivibile, perché riteniamo, comunque, che la socialità costituisca la prima arma contro gli illeciti".