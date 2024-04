Ecco la sede di Pontedera Città dei Motori. Grande inaugurazione e festa

Inaugurata ieri alla presenza di tanti appassionati delle due ruote e di alcuni Vespa club, tra cui il V. C. Valdelsa e il V. C. Ponte Mediceo, la sede di Pontedera Città dei Motori (che include a Pontedera il Vespa Club, il Ciao club e il Moto club) aperta nei locali messi a disposizione del Comune dell’ex storico Bar La Loggia su viale Italia. "Il primo applauso va a Giandomenico Rancadore, Andrea Fiore e Claudio Mangini che hanno realizzato la sede mettendoci cuore, passione e soldi – ha detto Eugenio Leone, vicepresidente di quella associazione Anci Città dei Motori che oltre alla città della Vespa vede unite tutti i Comuni a vocazione motoristica (da Maranello a Modena, da Mandello dell’Ario ad Arese) – una sede fatta con le mani ma che è intrisa di passione e storia". Ci sono infatti esposti anche alcuni trofei di Florio Monti. "Per voi nati a pane e motori – ha detto il sindaco Franconi – fate capire che un sano rumore o una strada chiusa per un evento motoristico possono essere opportunità turistiche che possono offrire posti di lavoro".