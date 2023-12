Ecco la mezza maratona della città. In gara anche gli amministratori

Torna la Mezza Maratona di San Miniato "Giuseppe Cerone". E’ l’edizione numero 12organizzata dall’associazione Sport e solidarietà San Miniato, in collaborazione con i gruppi podistici del territorio. La gara, omologata dalla Federazione Italiana Atletica Leggera ospita anche la competizione inserita nel campionato regionale toscano, interamente riservata agli amministratori. Sindaci e amministratori di Comuni, Province e Regione, potranno così tornare a sfidarsi in un percorso a più difficoltà, come avvenne nell’edizione 2022.

A presentare le novità delle gare sono stati il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, l’assessore allo sport Loredano Arzilli e il presidente dell’associazione Sport e solidarietà Ivano Leoni.

Come di consueto le gare prenderanno il via venerdì 8 dicembre, con partenza dalla Casa Culturale alle 9: all’arrivo verrà offerto a tutti i partecipanti un piatto di riso al tartufo bianco di San Miniato cucinato dal famoso chef-podista Marco Nebbiai.

A tutti i podisti iscritti alla gara, sarà donata una maglietta con il logo della Mezza Maratona disegnato da Rachele Berni. Una parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto alle aziende e famiglie toscane che hanno subito danni dall’alluvione del 2 novembre.

"La Mezza Maratona 2023, valida come Campionato toscano, si conferma un’importante manifestazione, cresciuta di livello negli anni, registrando molti affezionati – spiegano il sindaco Giglioli e l’assessore Arzilli –. E’ una manifestazione sportiva di grande rilievo per il nostro territorio, dodici edizioni sono tante e di fatto la rendono un appuntamento importante sia dal punto di vista sportivo, sia per quanto riguarda la solidarietà". "Si conferma, per il secondo anno, la gara dedicata agli amministratori, inserita nel campionato regionale – concludono – , una novità assoluta inaugurata l’anno scorso, che siamo felici di riproporre anche quest’anno".