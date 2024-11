Ecco la App per pagare il parcheggio

SANTA CROCE

Il pagamento del parcheggio in piazza Matteotti e via Roma sarà possibile anche con Easy Park. Il sistema è semplice. Invece di usare il parchimetro si paga direttamente dal cellulare tramite la app Easy Park. Si paga il tempo reale, interrompendo o allungando il periodo di sosta. I 15 minuti gratis possono essere utilizzati solo una volta ogni 24 ore e la sosta massima rimane di 2 ore. "L’obiettivo è quello di aiutare il cittadino a pagare in modo più comodo, ma anche quello di mantenere quelli stalli in rotazione, ovvero evitare che qualcuno vi sosti tutto il giorno – spiega l’assessore Enzo Oliveri – In questi luoghi a vocazione commerciale l’obiettivo è quello di far ruotare i parcheggi in modo che chi vuole fare un acquisto trovi sempre o quasi un posto libero. La tecnologia avanza e noi dobbiamo stare al passo con i tempi".