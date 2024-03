Ecco i risultati seggio per seggio

Anche in termini di affluenza è stata superiore alla aspettative. Sono andati a votare per le primarie 1682 elettori. Le schede bianche sono state 4 e le nulle 10. Ecco i dettagli seggio per seggio. San Donato: Mastroianni (30) - Giglioli (32). Stibbio: Mastroianni (29) - Giglioli (40). Ponte a Egola: Mastroianni (125) - Giglio (112). Molino d’Egola: Mastroianni (56) - Giglioli (113). San Miniato Basso: Mastroianni (239) - Giglioli (290). San Miniato: Mastroianni (158) - Giglioli (124). La Scala: Mastroianni (44) - Giglioli (137). Isola: Mastroianni (19) - Giglioli (23). Ponte a Elsa: Mastroianni (19) - Giglioli (95). La Serra: Mastroianni (49) - Giglioli (66). Balconevisi: Mastroianni (8) - Giglioli (70). Corazzano: Mastroianni (15) - Giglioli (57). Attualmente il Pd è senza segretario – dopo le dimissioni di Mastroianni a seguito della candidatura alle primarie – e potrebbe esserci l’elezione già nei prossimi giorni.