Eccellenze in vetrina Tutti i “Profumi di Lari“

LARI

Sarà una giornata tutta da vivere ed assaporare quella che domenica 6 aprile animerà il borgo di Lari con "Profumi di Lari", l’evento giunto alla IV edizione dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio organizzato da Pro Loco Vivi Lari, Confcommercio Provincia di Pisa, Comune di Casciana Terme Lari, Asd Polisportiva il Castello Lari 1989 e Comitato della Ciliegia di Lari IGP, con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa. Dalle 10.30, |partendo dalla centralissima piazza Matteotti ai piedi del Castello dei Vicari, ci sarà soltanto l’imbarazzo della scelta tra le tante esperienze che permetteranno di vivere una vera full immersion nei sapori e le tradizioni di Lari e dei suoi prodotti tipici, tra degustazioni, visite guidate ai ciliegi in fiore e al Castello dei Vicari e il pranzo sotto le logge con le specialità della gastronomia larigiana.

Sono sei i pacchetti a disposizione: per vivere un’esperienza completa il Pacchetto A (costo 30 euro, bambini fino a 10 anni 22 euro) propone la visita ai ciliegi in fiore, al Pastificio Martelli, alla Liquoreria Meini, alla Grotta di stagionatura del formaggio Tre Latti Lari, la visita guidata del borgo e il pranzo sotto le Logge del mercato gestito da Vivi Lari. Allo stesso prezzo, con il Pacchetto B sarà possibile visitare i ciliegi in fiore, il Castello dei Vicari, partecipare al tour "Eccellenze del Borgo" e al pranzo sotto le Logge del mercato. Il Pacchetto C (costo 25 euro, bambini fino a 10 anni 22 euro) comprende visita ai ciliegi in fiore, visita alla Liquoreria Meini e pranzo sotto le Logge del mercato. Con il Pacchetto D (costo 25 euro) passeggiata verso i ciliegi in fiore (circa 6 km totali) e pranzo tra i ciliegi, mentre con il Pacchetto E (costo 10 euro) la passeggiata verso i ciliegi in fiore (ritrovo ore 14.30) e con il Pacchetto F (costo 5 euro) la visita ai ciliegi in fiore. Le attività sono gratuite per i bambini da 0 a 3 anni. Un’iniziativa che in un momento particolarmente magico e suggestivo dell’anno come quello della fioritura dei ciliegi ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare i produttori, le attività e le eccellenze tipiche del territorio, e che ha come protagonista proprio la Ciliegia di Lari. Per info e prenotazioni contattare il numero 353 3455164 (telefono e Whatsapp) o via mail a [email protected]