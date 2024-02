Eccellenza: Capolista Tuttocuoio in vantaggio, Cuoiopelli sfida Zenith Prato

La capolista Tuttocuoio sul campo del Castelfiorentino può provare l’allungo sulla Cuoiopelli che è attesa dalla difficilissima trasferta a Prato contro lo Zenith. Il Fratres Perignano cerca di risollevarsi a casa di Sciapi vale a dire a Fucecchio contro i bianconeri, mentre la Geotermica è attesa dal Cecina in quello che può essere definito il derby della Valdicecina. Questo il programma della ventitreesima giornata (ottava di ritorno) del girone A del campionato di Eccellenza. Sulla carta, come detto, sembra un turno più favorevole alla capolista che incontra un Castelfiorentino in piena crisi, ultimo in classifica e reduce da una sequela di sconfitte. Sicuramente più difficile il match che vede la Cuoiopelli sul campo dello Zenith Prato, una delle squadre più in forma del momento. Falivena ritrova l’esterno Passerotti, ancora assenti Lici, Bagnoli, Cavallini e Colombini. Fucecchio deve essere la svolta per il Perignano, cos come la Geotermica è chiamata a far punti a Cecina.