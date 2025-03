E’ scomparsa a ottantadue anni Elsa Duranti. Industriale, politica e candidata sindaco

SANTA CROCE

La prima donna a sedere nel consiglio dell’Associazione Conciatori o di una delle società collegate al sistema conciario di Santa Croce e del comprensorio del Cuoio. Una delle prime a impegnarsi in politica, già negli anni Settanta, nel Partito Socialista e poi in Forza Italia, del quale è stata anche segretario provinciale nei primi anni Duemila. Industriale, candidata sindaco a Santa Maria a Monte, donna dal carattere forte e deciso, Elsa Duranti si è spenta nella tarda serata di lunedì. Aveva 82 anni. Lascia le figlie, la sorella, il fratello, i nipoti. Il funerale è fissato per stamani alle 11 nella chiesa-santuario di San Rocco a Santa Croce dove la salma sarà trasferita dalla cappella del commiato della Misericordia dove è esposta da ieri. Molti anni fa aveva perso il marito Abramo Giannoni con in quale aveva condiviso l’impegno imprenditoriale. Elsa Duranti era originaria di Santa Croce e si è sempre sentita santacrocese anche se abitava nel comune di Santa Maria a Monte, sulla provinciale Valdinievole vicino al confine con Staffoli. Per questo nel 1998, quando era già un’affermata esponente di Forza Italia, era stata candidata sindaco per il centrodestra a Santa Maria a Monte. Perse le elezioni, ma fu artefice di una appassionata opposizione all’amministrazione Vellone. Forza Italia provinciale e della zona del Cuoio la ricorda con affetto e stima ed esprime le condoglianze alla famiglia.

g.n.