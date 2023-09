È già ora di "Santa Croce in Piazza" La 4 giorni di eventi e street food

Al via stasera "Santa Croce in Piazza", la quattro giorni di festa, nel centro storico della cittadina conciaria, in vita da più di trent’anni. Si parte dalle 17,30 con "Pompieropoli", in piazza Garibaldi, con bambini ed i giovanissimi coinvolti dai vigili del fuoco di Pisa. Alle 20,30 in piazza Matteotti, presentazione della Cuoiopelli edizione 2023-24, iscritta al campionato di Eccellenza toscana. Saranno svelate le "rose" degli Juniores e della prima squadra, allenata da Roberto Falivena. I biancorossi, che domenica debuttano in Garfagnana, saliranno sul palco per farsi conoscere dai tifosi. Dalle 22 in poi "Limo DJ Set", con la musica proposta dal Limonaia Club di Fucecchio. Domani sera alle 22 esibizione della Cover Band dei Mamalovers con musiche dal 1970 fino agli anni Duemila, per far ballare i presenti. In piazza Garibaldi e, nelle vie del centro storico, andrà in scena "Instrada". Venerdì ancora "Instrada" e, sempre "Sù Fossi", ci sarà lo spettacolo di Giacomo Rossetti ‘One Man Band’. Gran finale sabato 9 con inizio già dal pomeriggio, quando alle 17 si daranno appuntamento le auto d’epoca. Alle 19,30 il noto gruppo santacrocese dei "Greggi alla rete" presenterà l’Omo dell’anno 2023, eletto a luglio andato a furor di popolo, a Dario Bini, uno delle "Lastre", residente da sempre nel cuore di Santa Croce. I "Greggi" consegneranno il loro singolare attestato, ai commercianti ancora in attività nel cuore di Santa Croce, cominciando da: Alberto Fashion Store, la Bambolina, macelleria Bacchi ed altri. Dopo lo show dei "Greggi", dalle 22 musica con la Tribute Band degli 883 "Con un Deca", per la chiusura dell’edizione 2023. Ogni sera sarà possibile cenare allo Street Food, col dj Dollaro, perfetto animatore, in consolle.

Marco Lepri