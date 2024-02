"Due sorelle di Calcinaia tra i giovani abbonati privilegiati alla finale del Festival di Sanremo"

Tra i giovani abbonati in prima fila alla finale del Festival di Sanremo ci sono anche due sorelle di Calcinaia. Sono la diciassettenne Sofia e la ventenne Sara Malloggi. Sono tra i fortunati telespettatori e telespettatrici a cui la Rai offre, anche in questa settantaquattresima edizione del Festival condotto da Amadeus, la possibilità di vivere nel cuore della manifestazione una serata speciale. Quest’anno Rai Canone ha scelto di dedicare il concorso "Un giovane abbonato in prima fila" ai nati tra il 1994 ed il 2007. Tra gli oltre 25mila che hanno inviato le richieste di partecipazione sono stati estratti quattro nominativi. Giovani che, insieme a un accompagnatore di loro scelta, potranno assistere alla serata finale del festival dall’Ariston, vivendo l’emozione della proclamazione del vincitore nella notte di oggi, sabato 10 febbraio.