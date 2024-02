Due ore di stop a Cisanello per le vittime di Firenze

Alcune maestranze che lavorano al maxi-cantiere di Cisanello per la costruzione del nuovo ospedale oggi dalle 15 in poi, si fermeranno per due ore in segno di rispetto e solidarietà, esprimendo così il cordoglio per le vittime del crollo di Firenze. Lo ha annunciato, in una nota, l’Aoup precisando che lo sciopero "concordato con la direzione del cantiere e il responsabile unico del procedimento vuole sottolineare l’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia: una questione cruciale alla quale tutti devono lavorare con maggiore impegno, a partire dai più alti livelli di responsabilità agli ultimi esecutori di manovre, perché il rischio zero non esista ma un sistema integrato di controlli può minimizzarlo". Inoltre la direzione aziendale dell’Aoup insieme alla direzione dei lavori del cantiere e al soggetto appaltatore (Finso, impresa mandataria del raggruppamento con Consorzio Integra e Gemmo) hanno ricordato "che, fermo restando che la sorveglianza e il rispetto delle norme previste dal codice degli appalti debbano essere un imperativo costante a cui ciascuno degli attori deve attenersi, si stanno mettendo in campo tutti gli sforzi possibili a ulteriore garanzia della sicurezza e, a questo scopo, sono stati sottoscritti specifici accordi". Infine, L’Aoup: sul cantiere in corso sono state siglate apposite intese "con la Salute pubblica dell’Asl Toscana nord ovest, con le forze dell’ordine coordinate dalla prefettura e il soggetto appaltatore per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose e dei fenomeni corruttivi e con i sindacati per rafforzare il controllo".