Due ladri arrestati in un ufficio del centro

PONTEDERADue ladri – entrambi di origine straniera e di età tra i 20 e i 30anni – sono stati arrestati dai carabinieri che li hanno sorpresi quando ancora si trovavano all’interno degli uffici di un gruppo di professionisti che hanno la sede in società a Pontedera. Hanno cercato di nascondersi dietro le porte e gli armadi. Ma i militari dell’Arma li hanno scovati e portati nella camera di sicurezza della caserma della compagnia cittadina. I due malviventi sono stati sorpresi con oggetti rubati all’interno dei locali. Sono stati arrestati per furto aggravato in concorso.

E’ successo ieri notte, mentre la pattuglia del comando stazione di Pontedera era impegnata in un servizio perlustrativo della città. L’intervento negli uffici dei professionisti è scattato dopo la segnalazione arrivata al numero unico 112 da parte del personale di un istituto privato di vigilanza che ha immediatamente attivato la centrale della compagnia dei carabinieri. I militari, grazie al pronto intervento e alla sinergia con la vigilanza privata, hanno sorpreso i due ladri all’interno dei locali dove cercavano di nascondersi per tentare di evitare di essere scoperti. Subito individuati, i due sono stati perquisiti e addosso sono stati trovati loro un coltello a serramanico, varie chiavi da ferramenta e ulteriori oggetti molto probabilmente sottratti all’interno degli stessi uffici.

I militari dell’Arma, svolti tutti gli adempimenti dovuti, hanno arrestato i due che, su disposizione del sostituto procuratore di turno in Procura a Pisa, che coordina le indagini, sono stati accompagnati in mattinata in Tribunale per l’udienza per direttissima. Al termine della quale il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi la misura del divieto di dimora nella provincia di Pisa.