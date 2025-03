Due giorni di orientamento agli Its: "L’80% trova un posto di lavoro"

PONTEDERALe dieci Fondazioni Its (Istituti tecnologici superiori) della Toscana si presentano agli studenti delle quarte e delle quinte delle Secondarie di secondo grado del Villaggio Scolastico di Pontedera all’evento di orientamento "Its Pontedera Toscana" organizzato ieri e oggi dagli istituti Fermi, Marconi, Pacinotti, XXV Aprile e Montale. Le dieci offerte formative sono Energia, Mobilità sostenibile e logistica, Chimica e nuove tecnologie della vita, Sistema agro-alimentare, Sistema casa e ambiente costruito, Meccatronica, Sistema moda, Servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro, Tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo e Tecnologie dell’informazione, della comunicazione e dei dati. Si svolgono in percorsi di studio e formazione sul campo di due o quattro anni e danno la possibilità di entrare in fretta nel mondo del lavoro. "L’80% trova lavoro e di questi il 90% coerente con il percorso di studio", ha spiegato l’assessora a scuola e formazione della regione Toscana, Alessandra Nardini, durante la conferenza di presentazione dell’evento. Presenti i dirigenti scolastici Luigi Vittipaldi (Fermi), Maria Giovanna Missaggia (Pacinotti), Maria Bernarda Papa (Montale), Pierluigi Robino (Marconi) e il professor Luca Scaglione (XXV Aprile), il presidente della Provincia Massimiliano Angori e l’assessore alla scuola del Comune di Pontedera Francesco Mori. "Crediamo molto negli Its – ha detto Angori – perché compensano il disallineamento tra le richieste del mondo del lavoro e le scelte degli studenti. L’orientamento è fondamentale". Mori, invece, ha ribadito l’importanza dell’"ecosistema del Villaggio Scolastico per formazione e istruzione" e ha candiato Pontedera a corsi Its negli spazi presenti in città.