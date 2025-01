"Due edifici abbandonati e senza finanziamenti"

SANTA MARIA A MONTE"Ex casa Cetti Derna a Santa Maria a Monte ed ex palazzo comunale di Montecalvoli abbandonati". La denuncia di Alberto Fausto Vanni Azione, Partito Repubblicano e SMaM Civica. "Si tratta di due proprietà del Comune di Santa Maria a Monte – aggiunge Vanni – La ex casa Cetti Derna è stata sottoposta a lavori circa trent’anni fa con il rifacimento del tetto e la messa in sicurezza. Poi abbandonata. Sarebbe stato opportuno da parte dell’amministrazione Del Grande farci alloggi per le persone sole che non hanno casa. Oltre tutto con il Pnrr sarebbe stato finanziato per l’80 percento. Nel palazzo storico che fino al 1868 ospitava il comune di Montecalvoli abitano alcune famiglie, ma storico sarebbe opportuno farci un Ostello della musica, visto le tradizioni musicali di Montecalvoli con la famiglia Santarnecchi. Comuni limitrofi si sono organizzati attraverso agenzie specifiche per avere finanziamenti dal Pnrr, purtroppo Santa Maria a Monte non ha fatto progetti importanti per accedere a questo tipo di finanziamenti".