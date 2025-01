Due corsi di formazione gratuiti per disoccupati tra i 18 e i 34 anni

SANTA CROCEDue corsi di formazione gratuiti per giovani disoccupati o inattivi tra 18 e 34 anni. Li organizza l’agenzia Fo.Ri.Um. di Santa Croce nell’ambito del progetto "Ping-Percorsi per l’Inserimento delle nuove generazioni". I corsi sono finanziati dalla Regione Toscana. Si tratta di un laboratorio teatrale e di un corso teorico-pratico sulla gestione audio-luci. "Il viaggio dell’eroe: crescere nel mito" è il titolo del laboratorio teatrale (durata di 50 ore) che si terrà all’associazione La Stazione di San Miniato. Attraverso l’uso di questa arte, i partecipanti esploreranno il proprio potenziale creativo e svilupperanno competenze trasversali utili nel contesto lavorativo e personale. L’altra proposta è un corso teorico-pratico di 80 ore di "Tecniche di gestione impianti audio-luci", mirato a fornire competenze tecniche nella gestione di strumenti utilizzati principalmente nel mondo dello spettacolo e degli eventi. Il progetto Ping è stato realizzato grazie alla collaborazione con importanti partner del territorio del comprensorio del Cuoio, tra cui il Comune di Santa Croce, l’associazione La Stazione di San Miniato, Italiasport.net, le associazioni La Ruzzola di Montopoli, Arturo di Santa Croce, Ass.Ediati di Castelfranco e la cooperativa sociale La Pietra d’Angolo di San Miniato. Le iscrizioni sono aperte fino al 9 gennaio 2025. Per candidarsi è necessario presentare la domanda di iscrizione della Regione Toscana, una copia di un documento d’identità e un curriculum vitae aggiornato. La documentazione può essere consegnata a mano alla sede di Fo.Ri.Um in piazza padre Pio 9 a Santa Croce, inviata via pec a [email protected] o per e-mail semplice a [email protected]. Previsti rimborsi per le spese di trasporto e pasti. Altre info allo 0571 360069 o [email protected].