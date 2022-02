Droga e armi Patteggia 5 anni

Era attenzionato fin da quando sitrovava ben lontano dalla Valdera. Poi, si apprende, fu seguito fino a Ponsacco dove il 38enne di nazionalità albanese venne arrestato per armi e droga dagli uomini della guardia di finanza. L’uomo fu trovato in possesso di 800 grammi di cocaina e due pistole. Era luglio dello scorso anno. Il caso è arrivato nell’aula penale del tribunale di Pisa. Davanti al giudice per l’udienza preliminare Pietro Murano (pubblico ministero Giancarlo Dominijanni) l’uomo – assistito dall’avvocato Fausto Bottici – ha scelto un processo lampo, patteggando la pena: 5 anni di reclusione per i reati contestati di detezione e spaccio di sostanze

stupefacenti e detenzione illegale di armi.

C. B.