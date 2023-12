Dramma. Riconferma per i vertici

SAN MINIATO

Con l’assemblea dei soci di fine anno, che si è tenuta nei giorni scorsi, il Dramma inizia a tirare le somme dell’operato del 2023, riconfermando l’attuale consiglio di amministrazione alla guida di Marzio Gabbanini. All’assemblea erano presenti anche il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato Giovanni Urti – la Fondazione Crsm sostiene in modo determinante la vita del Teatro del Cielo – il sindaco Giglioli e il vescovo monsignor Giovanni Paccosi. Tra gli argomenti più rilevanti affrontati dall’assemblea c’è stato il sostegno – nell’ambito dei fondi per i settori culturali e creativi per l’innovazione e la transizione digitale – per la digitalizzazione dell’archivio storico del Dramma per il massimo del contributo ammissibile, ovvero 75 mila euro. L’archivio del Dramma è uno scrigno documenti che rappresenta uno dei più importanti capitoli della storia del teatro italiano. Inoltre è stato parlo dell’ ingresso nell’associazione Aici (Associazione delle istituzioni di cultura italiane).

L’Aici è stata costituita nel 1992 da un gruppo di associazioni, fondazioni e istituti culturali di grande prestigio e consolidata attività. I suoi soci, distribuiti sul territorio nazionale, svolgono attività di ricerca, conservazione e promozione nei più diversi ambiti della produzione culturale. Infime l’assemblea ha proceduto all’ammissione di un nuovo socio: si tratta di Denise Sereni. Al termine c’è stata la benedizione del presepe del Dramma Popolare – come sempre allestito in piazza del Seminario – che ha ricevuto la benedizione del vescovo Giovanni. Si chiude così un 2023 che è stato particolarmente intenso per la Fondazione Dramma Popolare che, già con i primi giorni del mese di gennaio, inizierà a lavorare sulla Festa del Teatro 2024.