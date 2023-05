Dodicenne alla guida dell’auto, il Comune avvia un’azione legale

Ponsacco (Pisa), 19 maggio 2023 - "Siamo rimasti sconcertati e basiti di fronte alle immagine riprodotte da un video fattoci recapitare da un consigliere comunale, in cui si vede una persona riprendere con un cellulare un bambino intento a guidare un’autovettura per le strade del nostro centro cittadino. In ragione della gravità di tale episodio, abbiamo girato tutto il materiale in nostro possesso al legale del comune perché valutasse le azioni da intraprendere nei confronti dei responsabili di tale fatto". Si legge in una nota della maggioranza consiliare del Comune di Ponsacco.

Ancora un episodio grave coinvolge la cittadina. Un episodio che vede protagonista un bimbo di 12 anni alla guida di un’auto di grossa cilindrata, ripreso con un video da una persona che era in macchina con lui. Il bimbo è divertito e soddisfatto, sorride alla telecamera. Lui sorride, gli altri che sono con lui sembra che lo incitino ad accellerare in una lingua straniera. Ma c’è poco da sorridere. E ancor meno da incitare. Chi ha fatto guidare la macchina al ragazzino ha commesso un reato grave, che va ad accumularsi a quelli che il ristretto gruppo di persone e famiglie stanno commettendo da anni a Ponsacco. La notizia del video con il ragazzino alla guida – riportata in esclusiva ieri dal nostro giornale – sta suscitando reazioni in molti ambiti dell’opinione pubblica.

"Auspichiamo che gli organi inquirenti possano arrivare presto all’identificazione delle persone coinvolte in questa brutta vicenda – ancora la nota della maggioranza consiliare di Ponsaco – Anche questo episodio dimostra la fondatezza della richiesta di maggiori controlli delle forze dell’ordine sul nostro territorio, avanzata ad unanimità dal consiglio comunale. Speriamo che tale istanza venga raccolta al più presto dal ministero degli Interni prima che possano accadere episodi ancora più gravi".