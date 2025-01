Docenti a Galway in Irlanda. Scambi per progetto Erasmus

SANTA MARIA A MONTEQuattro docenti dell’Istituto comprensivo Carducci di Santa Maria a Monte hanno partecipato a uno scambio culturale con la Galway English Academy a Galway in Irlanda. Uno scambio che ha rappresentato una importante opportunità di crescita professionale e personale. Le docenti Alessia Malloggi, Francesca Lucchesi, Alessia Bellomo e Giulia Guerrini sono state accolte calorosamente. Un importante punto di incontro è stato il focus sulla centralità dello studente condiviso da entrambe le scuole. Messi in evidenza aspetti positivi del sistema scolastico italiano rispetto a quello irlandese come inclusività e attenzione ai bisogni degli alunni. "Il progetto Erasmus – commenta il preside Alessandro Imperatrice – rappresenta un’opportunità unica per i docenti di immergersi in una nuova cultura e ampliare i propri orizzonti accademici. E offre non solo un’educazione internazionale, ma anche l’opportunità di crescere personalmente e di creare legami duraturi con persone provenienti da tutto il mondo".