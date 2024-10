Distillati Morelli. Medaglia d’oro per il suo amaro

Il liquorificio Morelli, grande esempio di imprenditoria è stato fondato nel lontano 1911 da Leonello Morelli e da allora delizia i palati degli italiani e non solo con i suoi distillati. A conferma di ciò ha conquistato nuovamente la scena internazionale con un prestigioso riconoscimento per il suo prodotto di punta, l’Amaro V Era 35. Questo amaro, già apprezzato a livello globale, si è aggiudicato per la seconda volta in due anni di seguito la medaglia d’oro, confermando il successo ottenuto a pochi anni dal suo lancio. Questo traguardo assume un valore ancora più significativo in quanto, nel 2024, sono state solo due le medaglie d’oro riconosciute ai liquorifici della Toscana. Un’ulteriore conferma dell’eccellenza e dell’innovazione continua che il Liquorificio Morelli porta avanti da generazioni nella creazione di liquori unici.

"Essere tra i pochissimi produttori toscani a ricevere una medaglia d’oro è per noi un onore e una conferma dell’alta qualità dei nostri prodotti - dichiarano i titolari Marco, Paolo e Luca Morelli - Siamo estremamente soddisfatti del risultato ottenuto, che rappresenta un importante traguardo per il nostro team e un riconoscimento alla passione e all’impegno che mettiamo ogni giorno nella produzione dei nostri liquori". Amaro V Era 35 nasce dalla collaborazione con l’agenzia di comunicazione Sidebloom, partner storico del liquorificio, associata Una, che ha contribuito al design dell’etichetta e al nome del prodotto, oggi distintivi dell’amaro. Il liquorificio Morelli continua così a distinguersi nel panorama internazionale, portando avanti la sua tradizione e innovazione nel mondo della liquoristica italiana.